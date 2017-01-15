اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

ترامب: نأمل في تجاوز الأزمة مع إيران

ترامب: نأمل في تجاوز الأزمة مع إيران

تاريخ النشر

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن أمله في تجاوز الأزمة مع إيران، غير أنه قال "لا داع للعجلة في ما يتعلق بمسألة حل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، التي أثارت مخاوف من نشوب صراع عسكري".

وأضاف ترامب - في تصريح صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين، التي تعقد في مدينة (أوساكا) اليابانية - "لدينا كثير من الوقت. لا داع للعجلة، يمكنهم أخذ وقتهم. لا يوجد إطلاقًا أي ضغط".

وتابع ترامب - وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية - "نأمل أن ينجح الأمر بنهاية المطاف. إذا نجح، سيكون جيدًا، وبحال العكس، فإنكم ستسمعون بذلك".

  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content