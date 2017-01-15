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المبعوث الأمريكي للسودان يبدأ جولة جديدة لاستئناف التفاوض

المبعوث الأمريكي للسودان يبدأ جولة جديدة لاستئناف التفاوض

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بدأ المبعوث الأمريكي للسودان دونالد روث جولة جديدة من المباحثات والمشاورات مع المجلس الانتقالي العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال روث - في تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء - إن المشاورات تستهدف دفع الطرفين لاستئناف التفاوض المباشر، مؤكدا أن الأطراف السودانية قادرة على الدخول في الفترة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الوساطة الأفريقية تحركت نحو الوصول إلى توافق بين الطرفين .

وفي سياق متصل، وصل وفد الترويكا الأوروبية إلى الخرطوم اليوم لدعم التوصل لاتفاق سلمي.


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