إثيوبيا: "العسكري السوداني" يوافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين

أعلن المبعوث الإثيوبي إلى السودان محمود درير المستشار السياسي لرئيس وزراء إثيوبيا, أن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين.







وأكد المبعوث الإثيوبي إلى السودان - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المجلس من جهة وقوى الحرية والتغيير من جهة أخرى, بأنه لا رجعة عما تم الاتفاق عليه مسبقا بين الطرفين, منوها بأنه تم الاتفاق كذلك على عدم التصعيد الإعلامي وعلى بناء الثقة بين الجانبين, مؤكدا أن عودة التفاوض بين الطرفين ستكون قريبا.









المجلس العسكري بالسودان يشكر الشعب









من جانب اخر وجه المجلس العسكري الانتقالي في السودان الشكر لجماهير الشعب والعاملين بالمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة والقطاعات الأخرى لوقوفهم مع المجلس ومحافظتهم على الأمن والاستقرار في البلاد.





وأشاد المجلس - في بيان له اليوم الثلاثاء - بتحلي الشعب السوداني بالقيم الوطنية والمسؤولية وعدم الانسياق خلف الدعوات الرامية لتعكير صفو الحياة العامة وتعطيل مصالح المواطنين.





وأكد المجلس المضي قدما في القيام بمسؤوليته التي يمليها عليه الواجب الوطني حتى تبلغ البلاد غاياتها في الأمن والاستقرار والتوافق السياسي.

وكانت قوى الحرية التغيير قد أعلنت تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي حتى إشعار آخر.