مباحثات أمريكية يابانية حول إنشاء منطقة حرة في المحيط الهادئ

استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن مؤتمرا ثنائيا مع اليابان حول أهمية إنشاء منطقة حرة ومفتوحة في المحيط الهادئ.

وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن المؤتمر عقد برئاسة كل من بيتر بيركويتز مدير تخطيط السياسة الخارجية بالوزارة وشيجيو يامادا المدير العام بوزارة الخارجية اليابانية .

وأضافت أن مناقشات الوفدين تناولت مجالات التعاون الاستراتيجي ، وكذلك تحديات وفرص التخطيط بعيدة المدى ، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر المثمر يعتبر جزءا من حوار مستمر بين الحكومتين ويؤكد عمق واتساع العلاقات الثنائية.



