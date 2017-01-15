الداخلية الكازاخية: اعتقال 100 شخص في مسيرات أثناء الانتخابات الرئاسية

أعلنت وزارة الداخلية الكازاخية, اعتقال حوالي 100 شخص خلال مظاهرات غير مصرح بها في مدينتي نور سلطان وألماتي أثناء الانتخابات الرئاسية.







وقال النائب الأول لوزير الداخلية مارات كوزايف, في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء سبوتنيك في نسختها الإنجليزية, اليوم الأحد - إن "حوالي 100 شخص .. اعتقلوا من مسيرات في نور سلطان وألماتي بدعوة من منظمة محظورة متطرفة وغير مسجلة في كازاخستان, قامت بحملة دعاية واسعة النطاق لتشويه سمعة الحكومة في البلاد عشية الانتخابات الرئاسية".





وأكد كوزايف, أنه على الرغم من ذلك, فإن الانتخابات الرئاسية تسير كما هو مخطط لها.





يشار إلى أن انتخابات رئاسية في كازاخستان تجري اليوم, ولم يرشح الرئيس (المتنحي) نور سلطان نزارباييف نفسه للانتخابات, وهناك سبعة مرشحين من بينهم الرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف.











