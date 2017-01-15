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عبدالمهدي: العراق يرفض أي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها

عبدالمهدي: العراق يرفض أي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها

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أعرب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن أسفه لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية.

وأضاف عبد المهدي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء يوم الخميس - أن الأجهزة الأمنية كافة اتخذت الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدًا لتقديمهم إلى القضاء.

وأكد أن الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقًا مع مثل هذه الأعمال، مشددًا على أن الحكومة العراقية ترفض - بشكل مطلق - أي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها.

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