اليابان تبلغ مجلس الأمن بإنتهاك كوريا الشمالية للعقوبات

أبلغت اليابان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بوقوع المزيد من عمليات نقل النفط إلى كوريا الشمالية من سفينة إلى أخرى في عرض البحر، وهو ما يعد إنتهاكاً لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على (بيونج يانج)، بسبب برامجها النووية والصاروخية.







وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، أن سفينة تابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية، أكدت وقوع هذه الأنشطة المشبوهة نحو ست مرات في 13 و14 مايو، وأضافت أنه تم رصد اتصال ناقلة كورية شمالية وسفينتين مجهولتين بخراطيم في بحر الصين الشرقي على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب مدينة "شنجهاي" الصينية.





وتخضع هذه الناقلة الكورية الشمالية بالفعل، لحظر دخول الموانئ وتجميد الأصول كجزء من عقوبات الأمم المتحدة؛ بسبب عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في الماضي.



