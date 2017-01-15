بدء عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

بدأت مساء اليوم السبت عمليات فرز الأصوات في الإنتخابات الرئاسية الموريتانية.

وقالت اللجنة الموريتانية المستقلة للإنتخابات إن نسبة مشاركة الناخبين في عملية التصويت بلغت 53% مع بدء عمليات الفرز، مشيرة إلى أن النسبة مازالت مؤقتة ، وأن عمليات التصويت لا تزال متواصلة في بعض اللجان الانتخابية.

وأكدت أن عملية التصويت تسير بشكل ملتزم وقانوني في كافة اللجان الانتخابية في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 6 مرشحين ، ويبلغ عدد الناخبين أكثر من مليون ونصف المليون ناخب موزعين على 3870 لجنة موزعة على المحافظات الموريتانية الـ 15 ولجان التصويت للجاليات الموريتانية في الخارج.



