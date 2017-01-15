بدء عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

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بدأت مساء اليوم السبت عمليات فرز الأصوات في الإنتخابات الرئاسية الموريتانية.
وقالت اللجنة الموريتانية المستقلة للإنتخابات إن نسبة مشاركة الناخبين في عملية التصويت بلغت 53% مع بدء عمليات الفرز، مشيرة إلى أن النسبة مازالت مؤقتة ، وأن عمليات التصويت لا تزال متواصلة في بعض اللجان الانتخابية.
وأكدت أن عملية التصويت تسير بشكل ملتزم وقانوني في كافة اللجان الانتخابية في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 6 مرشحين ، ويبلغ عدد الناخبين أكثر من مليون ونصف المليون ناخب موزعين على 3870 لجنة موزعة على المحافظات الموريتانية الـ 15 ولجان التصويت للجاليات الموريتانية في الخارج.
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