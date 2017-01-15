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الخارجية الروسية: واشنطن تعوق جهود الأسد بشأن تطبيع الوضع في البلاد

الخارجية الروسية: واشنطن تعوق جهود الأسد بشأن تطبيع الوضع في البلاد

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تواصل الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد كي تعوق جهوده بشأن تطبيع الوضع في البلاد. 

وقال ريابكوف لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية تعليقا على توسيع العقوبات الأمريكية ضد سوريا: "هذا يعكس النهج السابق : بمعنى، أن الأمريكيين غير راضين عن الوضع عندما تنجح الحكومة الشرعية في دمشق في القيام بعمل متعدد الجوانب من أجل استقرار الوضع وتطبيع الحياة وتوسيع سيطرتها على أراضي البلاد بما يتماشى مع السياسات التي ندعمها - أي الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ". 

وأضاف ريابكوف:" لذلك، فإن العقوبات هي واحدة من أدوات ممارسة الضغط على دمشق من أجل أن يصعب على بشار الأسد وحكومته مواصلة هذا العمل، وبالتالي، فرض بعض مخططاتهم في سوريا ".


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