البندقية تستعد لارتفاع جديد لمستوى المياه

تستعد البندقية لارتفاع جديد لمستوى المياه الخميس فيما يفترض أن تتخذ الحكومة تدابير عاجلة بما فيها إعلان حالة الطوارىء بسبب كارثة طبيعية في المدينة المعروفة بقنواتها.

واستفاق أهالي البندقية على أصوات صفارات إنذار تحذر من احتمال تخطي ارتفاع المياه 130 سنتم، ما يكفي لإعادة المياه المالحة القذرة إلى الوسط التراثي للمدينة المدرجة على لوائح منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو).



وبلغ ارتفاع المياه الثلاثاء مستوى غير مسبوق في المدينة الإيطالية التاريخية حيث وصل إلى 1,87 متر.



وفيما تستعد السلطات الخميس لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالكنوز الثقافية للمدينة ، مثل كاتدرائية القديس ماركو التي اجتاحت المياه سراديبها، اختار الأهالي مواجهة الوضع.



