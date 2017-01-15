بوتين يصل إلى قرغيزستان لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى قرغيزستان، لحضور الاجتماع الــ 19لمجلس رؤساء الدول الأعضاء لمنظمة شنغهاي للتعاون، المزمع عقده في العاصمة القرغيزية، بيشكيك، والذي سيستمر لمدة يومين.





وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن الرئيس الروسي سيبدأ زيارته بمحادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس قرغيزستان سورونباي جينبكوف، وعقب الاجتماعات سيحضر بوتين مأدبة غداء غير رسمية مع رؤساء وفود منظمة شنغهاي للتعاون الأخرى وحفل موسيقي.





ومن المقرر أن يجري الرئيس الروسي محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، غدا، ويلتقي في اجتماع ثلاثي مع قادة الصين ومنغوليا.





وتضم منظمة شانغهاي للتعاون، التي تأسست عام 2001، كلا من روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، فضلاk عن باكستان والهند، اللتان أصبحتا عضوين كاملين عام 2017، وتتخذ أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا وضع المراقب.



