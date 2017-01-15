وزير الخارجية اللبناني: مستوى الردود بشأن تطورات الجنوب جاء مدروسا

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن مستوى الردود بشأن التطورات التي شهدتها منطقة الجنوب اللبناني - أمس /الاحد - جاء مدروسا ومتناسبا

وأوضحت وزارة الخارجية اللبنانية - في بيان لها اليوم/ الاثنين- أن الوزير باسيل اطمأن من خلال اتصالات دولية مكثفة أجراها على خلفية التطورات التي شهدتها منطقة الجنوب اللبناني أمس, إلى أن حجم الردود "كان مدروسا ومتناسبا" , مشيرة إلى أن الوزير أبدى ارتياحه إلى "استعادة المعادلة التي تحمي لبنان منذ العام 2006" .

وتابعت الخارجية - في بيانها - أن من بين الاتصالات الدولية التي أجراها وزير الخارجية جبران باسيل , اتصال مع نظيره الألماني هايكو ماس, وأنه سبقتها اتصالات أخرى أجراها باسيل للجم التصعيد في الجنوب اللبناني, وتحذير إسرائيل من مغبة التمادي ومحاولة تغيير "قواعد الاشتباك" وخرق قرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2006).



