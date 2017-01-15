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زلزال بقوة 4.5 درجة بمقياس ريختر يضرب سواحل كامشاتكا

زلزال بقوة 4.5 درجة بمقياس ريختر يضرب سواحل كامشاتكا

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أعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية فى منطقة كامتشاتكا، أن زلزالا بلغت شدته 4.5 درجة وقع قبالة الساحل الشرقى لكامشاتكا.

وبحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، وفقا لهيئة المسح، تم تسجيل الحدث الزلزالى الذى بلغت شدته 4.5 درجة فى المحيط الهادى، على عمق 43 كيلومترا وعلى بعد 199 كيلومترا جنوب شرق "بتروبافلوفسك كامتشاتسكى".

وفقا لمديرية حالة الطوارئ فى منطقة كامتشاتكا، لم يشعر سكان المنطقة فى الهزات.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار فى المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.


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