ضبط كميات من الحشيش والاستروكس بحوزة 36 متهما بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط 36 متهما بحوزتهم مواد مخدرة، واعترف المتهمون بالاتجار بالمضبوطات، وترويجها على عملائهم بأنحاء المحافظة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.





وتم ضبط المتهمين، خلال حملة استهدفت عدة بؤر إجرامية، حيث تمكن رجال المباحث، بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على 36 متهما، وبحوزتهم 1840 جرام حشيش، و973قرص مخدر، و30 جرام استروكس، و 82 جرام هيروين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.



















