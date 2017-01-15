ضبط المتهمين بسرقة 835 ألف جنيه بالإكراه من موظفي شركة في البحيرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة من 3 مواطنين (سائق ، فرد أمن ، أمين خزينة - بشركة ألبان وأغذية) أنه أثناء سيرهم بسيارة تابعة للشركة عملهم بطريق الإسكندرية/دمنهور بدائرة المركز .. وبحوزتهم ( مبلغ مالى قدره 895 ألف جنيه ) لتوزيعه على موردى الألبان المتعاملين مع الشركة ، فوجئوا بإعتراض سيارة ميكروباص يستقلها (عدد 4 أشخاص ) لطريقهم ، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء قاموا بتهديدهم والإستيلاء منهم على المبلغ المالى المُشار إليه وفروا هاربين.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة 5 أشخاص من بينهم (مشرف أمن بذات الشركة) - جميعهم مُقيمين بدائرة قسمى أول وثان الرمل بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط ثلاثة من بينهم .. وبحوزتهم ( مبلغ مالى قدره 873 ألف جنيه ، 2 طبنجة صوت ، سنجة ، السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة على النحو السابق الإشارة إليه وقرر مشرف الأمن بالتخطيط لإرتكابها وإمداد أحد المتهمين "شقيقه" بمعلومات عن خط سير السيارة والمبالغ المالية التى بحوزتهم والمكان الأمثل لإعتراض المجنى عليهم والإستيلاء على ما بحوزتهم من أموال .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى تكثيف الجهود لضبط الهاربين .







