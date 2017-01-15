ضبط 4 من العناصر الإجرامية بالجيزة وبحوزتهم قرابة 2 كيلو من الحشيش

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية الغير مرخصة.. فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات عن تحقيق النتائج التالية :-

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزته (عدد 8 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 797 جرام"- هاتف محمول - مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والهاتف للإتصال بعملائه، والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامى.

ضبط (عنصر إجرامى، سبق إتهامه فى قضيتين "مخدرات") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزته (عدد 4 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 395 جرام"- بندقية آلية- 5 طلقات نارية - هاتف محمول -مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدرالمضبوط بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والهاتف للإتصال بعملائه، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى.

ضبط (عنصرين إجراميين) حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار فى الأسلحة النارية الغير مرخصة، وبحوزتهما (بندقية خرطوش - طبنجة معدلة - 2 فرد محلى الصنع - 50 طلقة نارية مختلفة الأعيرة) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



