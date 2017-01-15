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الداخلية تنجح في إنهاء الخصومات الثأرية بين عائلتين بأسيوط

الداخلية تنجح في إنهاء الخصومات الثأرية بين عائلتين بأسيوط

تاريخ النشر

نجحت مديرية أمن أسيوط فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قرية دمنهور بنى شقير بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط فى النزاع القائم بينهما.. وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.. حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين ، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى، وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر. 

كما أكد الحاضرون على ثقتهم فى أجهزة وزارة الداخلية ، وأشادوا بجهود رجال الأمن المبذولة لحقن الدماء وإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.


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