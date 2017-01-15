ضبط شخص وزوجته لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية من ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 150 جرام لمخدر الهيروين وسلاح نارى.

حيث نجحت قوات الأمن في ضبط ( عاطل سبق إتهامه فى قضيتى "مشاجرة ، حريق عمد" ، وزوجته ربة منزل .. مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر ) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة.. وبحوزتهما (بندقية آليه وبخزينتها عدد 8 طلقات نارية من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما ، والسلاح النارى لحماية تجارتهما الغير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



