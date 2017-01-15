ضبط عصابة وراء سرقة حديد أبراج الضغط العالى فى بنى سويف

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات .. فقد وردت معلومات لمباحث مركز شرطة الوسطى مفادها تواجد أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية مُحملة بكمية من الحديد المجلفن الخاص بأبراج الضغط العالى بناحية كوم أدريجة دائرة المركز .



وعلى الفور إنتقلت قوة من المركز ، وتمكنت من ضبط ( بائع خردة - سن 22 ) والدراجة محملة (بعدد 86 قطعة حديد أطوال مختلفة ، 4 أجوالة بداخلهم كمية من المسامير وزنت جميعها 680 كيلو جرام ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات وقرر شرائها من ( مقاول - مقيم بناحية الدبايبة دائرة المركز ) حيث تم ضبط الأخير وقررأنه يعمل مقاول تركيبات ومتعاقد مع إحدى شركات الكابلات الكهربائية الموكل إليها تنفيذ وتركيب أبراج الضغط العالى بمركز نجع حمادى وأن تلك الكميات باقى عمليات قام بتنفيذها لصالح الشركة المشار إليها ولم يقم بردها للمخازن وقام بالتصرف فيها بالبيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



