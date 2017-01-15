ضبط صاحب مخبز لبيعه 105 أطنان دقيق مدعم بالسوق السوداء بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية, خلال حملاتهم على الأسواق والمحال لمكافحة جرائم الغش التجاري, من ضبط صاحب مخبر لتصرفه في 105 أطنان دقيق مدعم خارج المنظومة التموينية. وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث التموين بالمديرية مفادها قيام صاحب مخبز بمنطقة باب شرق شرقي الإسكندرية بالتلاعب بكميات الدقيق البلدي المدعم وبيعه في السوق السوداء, محققا أرباحا غير مشروعة.







وعقب التأكد من سلامة التحريات وتقنين الإجراءات تمت مداهمة المخبز, وبتفتيش الأوراق ومراجعة ماكينات صرف الخبز تبين تلاعب صاحبه بكمية قدرها 105 أطنان و100 كيلو جرام دقيق مدعم وبيعها في السوق السوداء, وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



