القبض على 8 تشكيلات عصابية خلال يومين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات، من القبض على 8 تشكيلات عصابية ، خلال 48 ساعة.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيانات رسمية لها، أن عدد المتهمين في التشكيلات العصابية التي تم ضبطها بلغ 22 متهمًا؛ ارتكبوا 11 حادثًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



