ضبط مرتكب واقعة مقتل ربة منزل بالدقهلية بدافع السرقة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ماتبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، بمقتل (ربة منزل، مُقيمة بدائرة القسم) إثر إصابتها بطعنات متفرقة وما قرره زوجها (صاحب محل سوبر ماركت) أنه عقب عودته للشقة سكنهما وجد زوجته ملقاه بصالة الشقة ومصابة بعدة طعنات فقام بنقلها للمستشفى إلا أنها توفيت وإكتشافه سرقة (هاتف محمول ومبلغ 100 جنيه خاصين بالمجنى عليها ) وسلامة منافذ الشقة .



فقد تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالدقهلية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة ، سبق إتهامه فى قضية "تعاطى مواد مخدرة") .

عقب تقنين الإجراءات أعدت أكمنة أسفر إحداها عن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بسابقة عمله طرف زوج المجنى عليها وعلمه بمواعيد مغادرته المنزل فعقد العزم على سرقته وبتاريخ الواقعة توجه لمسكنه وإنتظر خارجه حتى مغادرته ثم صعد لشقته وبطرق بابها فتحت زوجته ولعلمها بشخصه دعته للدخول وما إن دلف للشقة حتى قام بالتعدى عليها بسكين "أعده مسبقاً" فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها وإستولى على هاتفها المحمول ومبلغ 100 جنيه وهرب وأضاف بتخلصه من السكين بالطريق العام والتصرف فى الهاتف لدى (عامل ، سن43 ، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا) مقابل تحصله منه على بعض الأقراص المخدرة وأمكن ضبط الأخير ، وإعترف وأرشد عن الهاتف المحمول .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



