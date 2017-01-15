ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام 10عناصر إجرامية (سبق إتهامهم فى العديد من القضايا "سرقة- تبديد- تموين- سلاح أبيض- مخدرات- بلطجة- سلاح نارى" ومحكوم على أحدهم بالحبس سنتين فى قضية سلاح نارى) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خط البترول الخام القادم من ميناء الحمراء بمطروح إلى محطة كرير بالإسكندرية التابع لشركة أنابيب البترول عن طريق إحداث ثقوب وتثبيت محابس به ونقل المواد البترولية، بإستخدام سيارة مجهزة بفنطاس.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 8 حوادث سرقة مواد بترولية وبلغت الكمية المستولى عليها حوالى 200 طن بترول خام، وأرشدوا عن (السيارة المستخدمة - 2 هيلتى- مولد كهربائى -ماكينة لحام- إسطوانة بوتاجاز - صاروخ- خراطيم سحب - كمية من المحابس) ، وأضافوا بقيامهم بتصريف المواد البترولية المستولى عليها لعملائهم "مالكى مصانع الطوب بدائرة مركز العياط بالجيزة ".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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