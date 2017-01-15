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ضبط مرتكبى واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالمعصرة

ضبط مرتكبى واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالمعصرة

تاريخ النشر

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل سن 46 - مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة مشغولات ذهبية من داخل الشقة سكنها.. بالإنتقال لمحل البلاغ والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة النوم .

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (صديقى نجل المجنى عليها - مقيمان بدائرة القسم).. وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقر الأول بأنه نظراً لإرتباطهما بعلاقة صداقة بنجل المجنى عليها وعلمهما بعدم تواجد والدته بالشقة سكنها ، خططا لإرتكاب الواقعة ، وفى سبيل ذلك قاما بإستدراج الأخير لأحد محال الألعاب الإلكترونية "playstation" بمنطقة سكنهم ، ومغافلته والإستيلاء على نسخة المفاتيح الخاصة بالشقة سكنه ، وقام الأول بالإنصراف من المحل بدعوى شراء بعض المستلزمات ، وتوجه لمسكن المجنى عليها ، والإستيلاء على المسروقات ، وعاد مرة أخرى بينما إنتظر الثانى بصحبة نجل المجنى عليها لمنعه من مغادرة المحل ، وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها.

تم بإرشادهما ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكن المتهم الأول ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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