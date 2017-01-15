ضبط مرتكبى واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالمعصرة

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل سن 46 - مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة مشغولات ذهبية من داخل الشقة سكنها.. بالإنتقال لمحل البلاغ والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة النوم .







فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (صديقى نجل المجنى عليها - مقيمان بدائرة القسم).. وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقر الأول بأنه نظراً لإرتباطهما بعلاقة صداقة بنجل المجنى عليها وعلمهما بعدم تواجد والدته بالشقة سكنها ، خططا لإرتكاب الواقعة ، وفى سبيل ذلك قاما بإستدراج الأخير لأحد محال الألعاب الإلكترونية "playstation" بمنطقة سكنهم ، ومغافلته والإستيلاء على نسخة المفاتيح الخاصة بالشقة سكنه ، وقام الأول بالإنصراف من المحل بدعوى شراء بعض المستلزمات ، وتوجه لمسكن المجنى عليها ، والإستيلاء على المسروقات ، وعاد مرة أخرى بينما إنتظر الثانى بصحبة نجل المجنى عليها لمنعه من مغادرة المحل ، وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها.





تم بإرشادهما ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكن المتهم الأول ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







