ضبط نجاربالإسكندرية لحيازته مواد مخدرة وآخرعاطل بمحطة سكك حديدالضواحى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية بإستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق متروالأنفاق ومحطات السكك الحديدية ، ومواقف النقل الجماعى من خلال فحص المترددين على مرافق النقل والمواصلات وقد أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط كلٍ من:

(نجار - سن 34 - مقيم بالإسكندرية).. أثناء تواجده بموقف محرم بك بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته قطعة من مادة داكنة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى (250 جرام) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار.





(عاطل سن 24 - مقيم بالخانكة بالقليوبية - سبق إتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية "سرقة وسائل مواصلات " ، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "تبديد").. لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين حال تواجده بداخل أحد القطارات.. بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



