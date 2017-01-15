ضبط هارب من تنفيذ 300 حكم قضائي بالدقهلية

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة الستاموني بالتنسيق مع فرع الأمن العام ومباحث تنفيذ الأحكام بالدقهلية القبض على متهم هارب من تنفيذ 300 حكم قضائي.



تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث قسم شرطة الستاموني، من إختباء "هاني عبد الحكيم"، 40 عاما ، هارب من تنفيذ 300 حكم قضائي، في إحدى القرى التابعة لمركز الستاموني.



وبتشكيل حملة مكبرة من ضباط مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة الرائد محمد حامد، رئيس المباحث، والنقيب عمر الأمير تم ضبط المتهم خلال اختبااءه باحدى القرى التابعه للمركز .



وبالفحص تبين أنه هارب من 300 حكم قضائي "سرقة بالإكراه - شروع في قتل - حيازة أسلحة نارية – حيازة أسلحة بيضاء - مواد مخدرة" وتحرر عن ذلك المحضر اللازم،واخطرت النيابة بالواقعه.



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