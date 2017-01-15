الأجهزة الأمنية بالقليوبية وسوهاج تنجح في إتمام الصلح بين أربع عائلات

نجحت الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن ( سوهاج ، القليوبية ) فى عقد جلستى صلح بين أطراف ( عدد 4 عائلات ) بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج ، ودائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية - فى النزاع القائم بينهم ..

وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية و التنفيذية والشعبية وأعضاء لجان المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلات .. حيث تم التوفيق والصلح بين جميع الأطراف ، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلاً منهم بعدم التعرض للآخر.

مديرية أمن سوهاج



