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الأجهزة الأمنية بالقليوبية وسوهاج تنجح في إتمام الصلح بين أربع عائلات

الأجهزة الأمنية بالقليوبية وسوهاج تنجح في إتمام الصلح بين أربع عائلات

تاريخ النشر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن ( سوهاج ، القليوبية ) فى عقد جلستى صلح بين أطراف ( عدد 4 عائلات ) بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج ، ودائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية - فى النزاع القائم بينهم ..

وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية و التنفيذية والشعبية وأعضاء لجان المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلات .. حيث تم التوفيق والصلح بين جميع الأطراف ، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلاً منهم بعدم التعرض للآخر.
مديرية أمن سوهاج


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