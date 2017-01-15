ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات أمنية مكبرة لاستهداف سارقي التيار الكهربائي من الباعة الجائلين وبعض أصحاب المحال التجارية والمواطنين.







أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 11085 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.





ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.





وأسفرت جهودها عن ضبط 15 قضية "سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل"، و1127 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.





وتم تحرير المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وإخطار النيابات العامة المختصة لمباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الوقائع.







