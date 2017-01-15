القبض على عاطلين وراء سرقة توك توك بالإكراه من سائقه فى حلوان

إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة الجريمة بشتى صورها من خلال نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة وتكثيف المرورات بدوائر الأقسام.. وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم إستغاث بها أحد المواطنين (سائق توك توك- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان ) وقرر بأنه حال سيره بمنطقة كفرالعلو دائرة قسم شرطة حلوان مستقلاً مركبة "التوك توك" قيادته (ملك والده) إستوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق دائرة القسم ، وفور وصولهم إستوليا منه على مركبة "التوك توك" قيادته كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزة أحدهما ولاذا بالفرار.







على الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهمان ، واللحاق بهما حتى تمكنت من ضبطهما وتبين أنهما ( عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة).. حال إستقلالهما مركبة التوك توك المستولى عليها.. وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.





بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وبسؤال المجنى عليه إتهمهما بسرقته بالإكراه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



