ضبط تشكيل عصابى لترويج العملات المقلدة بالقاهرة

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التزييف والتزوير .. فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص سن 22 - مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة) ، بمزاولة نشاطاً إجرامياًً فى مجال ترويج العملات المالية المقلدة ، ويتخذ من دائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.









عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت عن ضبطه حال تواجده بشارع كورنيش النيل دائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا.. وبصحبته (شخصين أحدهما - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس والآخر - مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة).. وبحوزتهم الآتى:

عدد ( 278 ) ورقة مالية فئة 100 جنيه.

عدد ( 186 ) ورقة مالية فئة 200 جنيه.

بإجمالى مبلغ قدره (65 ألف جنيه) .. وجميعهم مقلدين.





بمواجهتهم إعترف الأول بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص ( جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه) بقصد ترويجها على عملائه ، وقيام المتهمان الآخران بإستقطاب راغبى شراء العملات المقلدة نظير مبلغ مالى يتحصلا عليه من الأول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







