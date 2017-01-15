ضبط 15 قضية مخدرات و86 قضية تهريب بضائع خلال شهر

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بوزارة الداخلية، خلال شهر أغسطس الماضي، من ضبط 15 قضية مخدرات و86 قضية تهريب بضائع و8 قضايا إحراز سلاح.

وشملت القضايا المضبوطة أيضا قضية ذخائر، وقضية ألعاب نارية، وقضيتي سرقة، وقضية انتحال صفة وقضيتي تزوير و8 قضايا إحراز سلاح أبيض و120 قضية دخول دائرة بدون تصريح.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد واصلت تفعيل الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر ودقة تفتيش المترددين عليها، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاعي الأمن الوطني والأمن العام والقوات المسلحة نطاق الاختصاص، لمواجهة أي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار بتلك المنطقة.



