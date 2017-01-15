ضبط عاملَيْن يحملان جنسية الأجنبية حال شروعهما فى سرقة شخص آخربالإكراه

أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بالمرور لمتابعة الحالة الأمنية بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة القسم.. تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة أحد الأشخاص وبإستبيان الأمر تم ضبط (عاملَيْن "يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية").. وبحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى- حقيبة بداخلها بعض الملابس).



وبصحبتهما المجنى عليه (عامل "يحمل ذات الجنسية") وبسؤاله قرر بأنه حال سيره بمحل البلاغ إستوقفه المتهمان وإستوليا منه على المضبوطات كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما.

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



