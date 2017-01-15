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حبس متهم بطعن شاب بمنطقة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس متهم بطعن شاب بمنطقة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق

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مرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شاب بعين شمس.

كما أمرت بتشريح ودفن جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا بوصول شاب في العقد الثالث من عمره، مصاب بطعنة نافذة في الفخذ على الفور تم الانتقال وتبين أن المجني عليه يدعى "مصطفى. م" ٢٣ عاما، كان في زيارة لأحد أقاربه بالمنطقة، وخلال تواجده نشبت مشاجرة بين عائلتين بالشارع قام أحد الأشخاص بطعنه بسلاح أبيض، بمنطقة الفخذ، وتوفى متأثرا بإصابته.

على الفور تم تحديد المتهم، وألقى القبض عليه، وتبين أنه مسجل خطر، وتمت إحالته للنيابة التي أمرت بحبسه.


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