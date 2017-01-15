ضبط سائق تعدى بـ"مفك" على أجنبى بسبب الخلاف على الأجرة في الإسماعيلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من إحدى المستشفيات بوصول (شخص سن55 يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - وزوج إبنته سن32 يعمل بذات الدولة "مصرى الجنسية") مصابان بجروح قطعية متفرقة وقررا أنه أثناء إستقلالهما إحدى السيارات الأجرة "تاكسى" بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية للتوجه لإحدى المناطق بدائرة المركز وعقب وصولهما حدثت مشادة كلامية بينهما وقائد السيارة لخلاف على قيمة الأجرة وإنصراف الأخير وعودته لهما وبرفقته أحد الأشخاص وتعديا عليهما بأداة صلبة فأحدثا إصابتهما وهربا .





فقد تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهما كلٍ من (سائق سن 27 - شقيقه فنى تكييف سن 22 .. مُقيمان بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب ، وتعديهما على المُبلغان بمفك مُحدثين إصابتهم وأرشدا عن الأداة المستخدمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



