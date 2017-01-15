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السيطرة على حريق شقة سكنية بحدائق القبة بدون إصابات

السيطرة على حريق شقة سكنية بحدائق القبة بدون إصابات

تاريخ النشر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة النجدة بالقاهرة إخطارا بوقوع الحريق، وعلى الفور توجهت سيارة إطفاء لمكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق بدون وقوع إصابات.


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