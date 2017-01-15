ضبط 4 عاطلين بحوزتهم مخدرات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كميات من المخدرات وأقراص مخدرة، فى حملة امنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية وتجار المخدرات، بينهم عاطل يدعى "علاء شادية " ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم سعد رئيس قسم مكافحة المخدرات، بضبط كلا من "حمد ا م" مقيم بقليوب، السابق اتهامه فى قضية مخدرات، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 350 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه .

وتم ضبط "علاء ع ف" وشهرته " علاء شاديه " عاطل، مقيم بقرية بلتان مركز طوخ السابق إتهامه فى عدد 18 قضية سلاح ومخدرات ومشاجرة وسرقة متنوعة وسرقة بالإكراه، ومسجل شقى خطر تحت رقم 2093 فئة ج – سرقات عامة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 150 جنية وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه .

وضبط "محمد ع ا " 22 سنة عاطل، ومقيم الحفير بمدينة الخصوص السابق إتهامه فى قضية مخدرات، وبحوزته ( 250 ) قرص مخدر ومبلغ مالى 320 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه

و "على س ع" عاطل ومقيم شارع الرشاح بالخصوص وبحوزته 500 قرص مخدر ومبلغ مالى 915 جنيه، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، وتولت النيابة التحقيق .