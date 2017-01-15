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ضبط مصنع بويات"غير مرخص" بالقاهرة

ضبط مصنع بويات"غير مرخص" بالقاهرة

تاريخ النشر

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع بويات كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته كمية كبيرة من البويات والدهانات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومصنعة من خامات رديئة غير مطابقة للمواصفات مستخدماً علامة تجارية غير مسجلة لتحقيق أرباح غير مشروعة .

 عُثر بداخل المصنع على (26,000 عبوة بويات- 7,500 طن كربونات كالسيوم- 400 كيلو عبوات تصنيع فارغة)وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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