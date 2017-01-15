إحباط محاولة تهريب أدوية بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مبنى الركاب (2) بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء محاولة تهريب كمية من الأدوية.



ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة رقم (303) القادمة من (جده) اشتبه مأمور اللجنة في راكب نظرا لكثرة تردده وارتباكه وحمله عددا من عبوات مياه زمزم الورقية، وبسؤاله عما إذا كان بحيازته أي بضائع تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية أفاد بالنفي.. وبتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة

(إكس راي) تأكد الاشتباه فتم تفتيش حقائبه، وتبين وجود 558 عبوة أدوية بشرية مخبأة داخل 20 عبوة مياه.



