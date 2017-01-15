القبض على 3 تجار مخدرات أثناء استقلالهم سيارة مسروقة فى الخليفة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية .. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 عناصر إجرامية – سبق إتهام إثنين منهم فى قضايا متنوعة).. مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.. حال إستقلالهم سيارة بدائرة القسم "قيادة أحدهم" ، وعُثر بحوزتهم على (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 30 جرام - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة).. وبالكشف على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة القسم.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، وأقر الأول بإستيلائه على السيارة إبان فترة عمله عليها كسائق بإحدى شركات نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف المحمولة.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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