ضبط نحو 15 ألف عبوة أدوية مهربة بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية -خلال حملاتهم على الأسواق والمحال لمكافحة جرائم الغش التجاري ومراقبة الأسعار- من ضبط صاحبة مخزن بدون ترخيص, وبحوزتها 14 ألفا و604 عبوات أدوية مهربة محظور تداولها بالأسواق.



كانت معلومات قد ورت إلى ضباط مباحث التموين بالمديرية مفادها قيام صاحبة مخزن بدون ترخيص بمنطقة محرم بك شرق المدينة بحيازتها أدوية مهربة جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق.

وبعد التأكد من سلامة التحريات وتقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وبتفتيشه عثر على 14 ألفا و604 عبوات أدوية مهربة جمركيا وأدوية مجانية خاصة بالمستشفيات الحكومية والمحظور تداولها وبيعها في الأسواق محققة أرباحا غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العام التي باشرت التحقيق.



