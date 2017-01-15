أمن المنافذ يضبط 14 قضية تهريب بقيمة 15 مليون جنيه خلال 24 ساعة

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط "14" قضية تهريب أبرزها "مستحضرات تجميل – أقلام رصاص – ملابس جاهزة – حديد خردة – حقائب أدوات تجميل فارغة – خلاطات كهربائية وأدوات مائدة مجهولة المصدر - ملابس أجنبية الصنع – سجائر – مُكملات غذائية مجهولة المصدر"، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من 15 مليون جنيه.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط "3" قضايا تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصرى، بإجمالى مبالغ مضبوطة أكثر من 1,5 مليون جنيه، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة ضبط "1" قضية تهريب مواد مخدرة .

أما فى مجال الأمن العام: ضبط عدد "48" قضية "مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، مخالفات السائقين والعاملين، انتحال شخصية، مخالفة صيد"، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد "1401" مخالفة مرورية متنوعة.

بينما فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد "214"حكم قضائي متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد "5" قضايا متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.



