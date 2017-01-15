ضبط 3 سائقين يقودون تحت تأثير المخدرات فى كفر الشيخ

شنت إدارة مرور كفر الشيخ، بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، حملة موسعة؛ وذلك لضبط السائقين المخالفين، والمتعاطين للمواد المخدرة، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى صابر، مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ.







وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط 3 أشخاص من قائدى السيارات يقودون تحت تأثير المواد المخدرة، ما يعرض أرواح المواطنين للخطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وعرضهم على النيابة.





وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قد وجه بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية فى كافة الشوارع والميادين، وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حرصًا على أمن وسلامة المواطن.



