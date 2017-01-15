ضبط 3 أشخاص لحيازتهم عملات محلية وأجنبية بقصد الإتجار غير المشروع

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر من ضبط 3 أشخاص (عاطل - حاصل على دبلوم تجارة - سائق ).
حال إستقلالهم سيارتان بدائرة القسم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية قدرها ( 96,663 ألف دولار أمريكى - 49,685 ألف يورو - 846,985ألف جنية مصرى - 13 ألف ريال سعودى) وكذا (3 شيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة "مبلغ مليون جنيه - مبلغ 45600 ألف جنيه - مبلغ 100 ألف جنيه").
بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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