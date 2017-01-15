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إتمام الصلح فى النزاع القائم بين عائلتين بدائرة مركز شرطة ساحل سليم

إتمام الصلح فى النزاع القائم بين عائلتين بدائرة مركز شرطة ساحل سليم

تاريخ النشر

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى إنهاء الخصومات الثأرية القائمة صلحاً منعاً لتطورها وما قد يترتب عليها من جرائم.فقد نجحت مديرية أمن أسيوط فى عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بدائرة مركز شرطة ساحل سليم.. وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر .


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