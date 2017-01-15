احباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة سامي صبحي، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم - إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من ألمانيا، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 3000 قطعة أدوات ومستحضرات تجميل بوزن 43 كيلو جراما.

وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.



