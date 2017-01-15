ضبط شخصين بالجيزة لحيازتهما كمية من القطع والتماثيل الآثرية

تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين متهمين بحيازة كمية من القطع والتماثيل الآثرية بقصد الإتجار، بمنطقة شارع الأهرام في محافظة الجيزة.

وتلاحظ لقوة أمنية تابعة لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، توقف إحدى السيارات الملاكي بجانب الطريق بمنطقة شارع الأهرام بدائرة القسم، وبداخلها 3 أشخاص، ولدى التوجه لفحصها قام أحدهم بالفرار، وتمكن القوات من ضبط تاجر سيارات – مقيم بدائرة القسم، وآخر صاحب محل تجاري مقيم بالواحات.

وعُثر بداخل السيارة على إنائين من الحجر الجيري، وأجزاء من تابوت آدمي مقسم إلى جزئين، و9 تماثيل مختلفة الأحجام، و4 مزاهر خزف ملونة الأحجام، ومبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وأنهما اشترى من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا، وأضافا بأن الهارب (حاصل على دبلوم تجارة – مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط).

بعرض المضبوطات على الجهات المعنية، تأكد أثرية 11 قطعة منها.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.



