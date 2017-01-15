ضبط 554 قطعة سلاح و279 قضية مخدرات في حملات أمنية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في حملات أمنية خلال 24ساعة، من ضبط 218 قطعة سلاح ناري و336 قطعة سلاح أبيض و279 قضية مواد مخدرة.

وشملت نتائج الحملات -في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء- ضبط 218 قطعة سلاح نارى بحوزة 198 متهما عبارة عن 21 بندقية آلية و41 أخرى خرطوش و20 طبنجة و136 فرد محلي، و576 طلقة مختلفة الأعيرة و336 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال ضبط قضايا المواد الممخدرة، تم ضبط 279 قضية مخدرات بحوزة 299 متهما عبارة عن كمية من مخدر البانجو تزن 53 كجم و21 كجم حشيش وكمية من مخدر الهيروين تزن 3 كيلو جرامات وكمية من مخدر الأفيون تزن 165 جراما وكجم استروكس وكمية من مخدر الفودو وزنت 370 جراما و3317 قرصا مخدرا.

وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين، تم ضبط 78 متهما ومراقبا هاربا. وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 9 تشكيلات عصابية تضم 26 متهما ارتكبوا 37 حادثا متنوعا، فضلا عن ضبط 28 متهما لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 483 دراجة نارية مخالفة وإعادة 36 سيارة مبلغ بسرقتها وفحص 108 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية 8 منهم وضبط 28208 مخالفة مرورية متنوعة، و1578 مخالفة مرافق متنوعة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



