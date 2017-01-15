ضبط موظف بأحد الفنادق لبيعه تذاكر القطارات بالسوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية من ضبط موظف بأحد الفنادق بمنطقة وسط المدينة , أثناء تواجده خارج محطة مصر لقيامه ببيع تذاكر خاصة بقطارات السكك الحديد بالسوق السوداء بأعلى من قيمتها بقصد التربح , وضبط بحوزته 4 تذاكر لقطار " محدد " .







وتبين , عقب الفحص, أن التذاكر المضبوطة صادرة من ماكينة تذاكر خاصة بصراف "تم ضبطه".. وأقر المتهم بحصوله على التذاكر المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص " محدد " تعرف عليه أثناء تواجده بالفندق محل عمله نظير مبلغ مالي زيادة عن قيمة السعر المقرر لها بقصد إعادة بيعها لنزلاء الفندق بقيمة أعلى بهدف التربح .





وأضاف بأن عملية توصيل التذاكر كانت تتم من خلال شخص آخر "محدد" يقوم بتوصيل التذاكر له وتحصيل المبالغ المالية المتفق عليها وأكد سابقة تعامله مع المذكورين فى شراء التذاكر عدة مرات ونفى معرفته بصراف التذاكر المضبوط أو سابقة تعامله معه .





وبسؤال صراف التذاكر, أفاد باتفاقه مع شخص "جارى تحديده " على توفير عدد من تذاكر القطار المشار إليه بشكل دورى نظير حصوله على مبالغ ماليه وأكد سابق قيامه بذلك عدة مرات .





واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.







