ضبط شخص وبحوزته نصف طن بانجو وكمية من الحشيش بالأقصر

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالأقصر وبحوزته نصف طن من مخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد رصدت نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة, وترويجها على عملائه بكميات كبيرة, متخذا من دائرة مركز شرطة القرنة, مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع, وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى, وهو (سائق - مقيم بمحافظة قنا - سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم قضية مخدرات).

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر , تم ضبطه مستقلا سيارة نقل فى كمين أعد له بدائرة مركز شرطة القرنة.. وبحوزته 100 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر, وزنت 500 كيلو جرام, و 4 طرب لمخدر الحشيش وزنت 400 جرام , مبلغ مالى , هاتف محمول ) .

وبمواجهته, اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدامه السيارة فى عملية النقل والترويج , حيث تقدر قيمة المضبوطات بحوالي مليونين و500 ألف جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات الجلب والتهريب الترويج.



