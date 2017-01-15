ضبط مضيفة بمطار القاهرة زوّرت إمضاء لتهريب أجهزة سينمائية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، برئاسة عصام محمدين مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة الإضاءة للتصوير السينمائى بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناء على تكليف عصام محمدين مدير الجمرك لـ حسن مختار مأمور تفتيش الركاب، وميلاد رسمى رئيس القسم بإنهاء إجراءات تفتيش طاقم الضيافة الخاص بأحد شركات الطيران.

وبسؤال أحد مضيفات شركات الطيران والفائزة بلقب ملكة جمال سابقا بأحد مسابقات الشركات السياحة عما إذا كانت تحمل معها أشياء تستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية أفادت بوجود 3 أجهزة للإضاءة السينمائية وحواملها، وأقرت بأنها قد سافرت بها من القاهرة وتم إثباتها على جواز السفر بمعرفة مأمور الجمرك المختص عند السفر.

وتم مراجعة جواز السفر الخاص بها، فتبين وجود توقيع أحد مأمورى الجمرك وإثبات 3 أجهزة إضاءة سينمائية وحواملها على أحد صفحات جواز سفرها.

وتم الشك فى التوقيع واستدعاء مأمور الجمرك أفاد بأنه لا علاقة له بجواز السفر وأن هذا التوقيع مزور وليس توقيعه.

وبمواجهة المضيفة أقرت بأنها قامت بالتوقيع على الجواز بدلا من مأمور الجمارك للتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 93 لسنة 2019.



